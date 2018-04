Парализованная англичанка написала книгу движениями глаз

29-летняя британка Миа Остин выпустила автобиографическую книгу "In the Blink of an Eye" ("Во мгновение ока"), которую девушка написала с помощью движений глаз. В 21 год Остин пережила инсульт, в результате чего ее тело оказалось полностью парализованным ниже шеи, сообщает Independent.

Восемь лет назад британка как обычно пришла домой после тренировки в спортзале. Внезапно ей стало плохо. Остин забрали в реанимацию. Врачи готовили родственников пациентки к худшему, однако внезапно та очнулась.

Спустя неделю британке поставили диагноз "синдром запертого человека". Девушка могла слышать, видеть и понимать происходящее, однако говорить и двигаться у нее не было никакой возможности. Остин научилась общаться с окружающими с помощью движений глаз и моргания.

Больше года Миа провела в больнице. Все это время она сочиняла стихи и прозу, записывая их с помощью планшета. На нем была установлена специальная программа, которая считывала зрительные сигналы.

В 2017 голу Остин доучилась в колледже Уирел Метрополитан на криминалиста. Она планирует продолжать юридическое образование. Британка активно путешествует и занимается благотворительностью. Она охотно рассказывает о своем опыте, чтобы поддерживать людей с похожими проблемами.