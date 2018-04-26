Конкурс "Синяя птица - Последний богатырь": сказочный финал состоится 29 апреля

Зрители замерли в ожидании! В это воскресенье на телеканале "Россия 1" состоится сказочный финал проекта "Синяя птица — Последний богатырь". Кто из участников прямо со сцены попадет в мир большого кино?

"Синяя птица — Последний богатырь" — проект, у которого нет аналогов. Несколько недель миллионы телезрителей следили за выступлениями талантливых детей, одному из которых выпадет шанс принять участие в съемках продолжения фильма "Последний богатырь". За эту награду боролись лучшие из лучших — наравне с новыми талантами в конкурсе участвовали самые яркие выпускники прошлых сезонов. Финал специального сезона будет особенным! Как в хорошем кино, нас ждут любимые герои и удивительные повороты сюжета.

"В этом году будет совершенно необыкновенный финал, потому что мы сразу даем возможность детям выступить на огромной сцене. Мы планируем сделать потрясающие декорации, которые вовлекут все пространство в действо и всех зрителей сделают участниками. Ну, а самое главное, что в финале будет принято удивительное решение: кто из ребят примет участие в съемках продолжения фильма "Последний Богатырь"! – рассказала автор и ведущая проекта "Синяя птица — Последний богатырь" Дарья Златопольская.

Вместе с финалистами на сцену выйдут настоящие звезды, а это значит, что можно ждать самых дерзких творческих экспериментов!

Большой весенний праздник состоится в это воскресенье, 29 апреля, в 18:00 на канале "Россия 1"! Не пропустите!