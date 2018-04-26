В США рассекретили финальную часть документов об убийстве Кеннеди

Национальные архивы США опубликовали последнюю партию — свыше 19 тысяч документов, связанных с делом об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

Как передает РИА Новости, речь идет о более 19 тысячах документов.

При этом в национальных архивах считают, что вся информация, которая на данный момент осталась засекреченной, должна быть снова пересмотрена на предмет необходимости сохранения секретности до 26 октября 2021 года.

В 1992 году тогдашний президент США Джордж Буш-старший одобрил закон о публикации документов, согласно котором секретные данные могут увидеть свет через 25 лет, если глава государства одобрит это.

Его нынешний коллега США Дональд Трамп распорядился опубликовать секретные в прошлом материалы.

46-летний Джон Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в прямом эфире телеканалов в полицейском участке Далласа владельцем местного ночного клуба Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.