Репетиция парада: колонна военной техники готовится к старту

В центре столицы начали перекрывать движение для автомобилистов: состоится первая ночная репетиция Парада Победы. Колонна военной техники с минуты на минуту двинется из Нижних Мневников в сторону Красной площади. Где сегодня можно увидеть боевые машины?

Лучшие образцы российского вооружения перегнали на запад Москвы с полигона Алабино еще на прошлых выходных. Экипажи в последние часы заканчивали приготовления, мыли технику до блеска, проверяли работу двигателей, чтобы отправиться на первую в этом году ночную репетицию Парада Победы на Красной площади. Как и всегда, военные максимально постарались, чтобы техника не повредила дорожное покрытие. На гусеницах всех бронемашин — специальные накладки.

Для прохода колонны в центре Москвы уже начали перекрывать движение. С пяти вечера недоступны для автомобилистов улицы по ходу следования колонны от Нижних Мневников до Тверской. В 18 часов перекрываются участки на Тверской, Моховой и Охотном ряду. А уже с половины одиннадцатого вечера техника начнет свое движение обратно на временную стоянку. И закроют проезд по Кремлевской набережной, Большому Москворецкому мосту, участку Садового кольца и прилегающим улицам.

На улицах вдоль пути бронеколонны по традиции уже начали собираться жители столицы. Зрелище предстоит действительно потрясающее. Не каждый день в центре столицы увидишь такие грозные боевые машины. Тем более в этом году на параде будет и немало новинок: боевая машина огневой поддержки "Терминатор", новейшие наземные робототехнические комплексы "Уран", а также беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар".

Всего в тренировке примут участие свыше 150 единиц техники и около 13 тысяч военнослужащих. У тех, кто сегодня не успеет увидеть на улицах Москвы лучшие образцы российского вооружения, еще будет шанс. Очередная ночная тренировка — 3 мая, генеральная репетиция — 6-го.