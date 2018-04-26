Пентагон расширит свое присутствие в Сирии

США "продолжат борьбу" в Сирии, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по кличке Бешеный Пес. Министр обороны США на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил заверил, что американцы не будут выводить своих военных, наоборот расширят военную операцию в регионе.

Для этого Пентагон намерен привлечь в Сирию дополнительные силы, в том числе других стран региона, сообщает "Интерфакс". О поддержке американского военного присутствия в Сирии заявил Париж.

Глава министерства обороны США добавил, что механизм по предотвращению конфликтов с Россией по Сирии работает хорошо и без перерывов. Он пояснил сенаторам, что Москва и Вашингтон не координируют свои действия в Сирии, открытый механизм просто позволяет американцам и русским не сталкиваться головами в "насыщенном пространстве".

При этом Мэттис добавил, что у него нет данных о том, что россияне глушат американские военные системы и выводят из строя технику. Ранее о применении средств радио-электронной борьбы (РЭБ) в Сирии заявил глава Командования специальных операций вооруженных сил США генерал Реймонд Томас. Он заявил, что в Сирии активно применяются средства РЭБ против американских самолетов огневой поддержки AC-130.

Джеймс Мэттис подчеркнул, что в Сирии также кроме российских военных присутствуют иранские и сирийские правительственные вооруженные силы. Кроме того, он не исключил вероятность эскалации напряженности между Ираном и Израилем. Вероятность этого повысилась после израильского авиаудара по авиабазе Т4 в Сирии.

Тегеран "накажет Израиль" в ответ на воздушный удар 9 апреля, в результате которого погибли несколько иранских военных советников, пообещал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмиралом Али Шамхани. На это немедленно отреагировал министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Он подчеркнул, что Израиль не потерпит присутствия иранских военных у своих границ.

"Если Иран нападет на Тель-Авив, в таком случае Израиль, не задумываясь, ударит по Тегерану и уничтожит все иранские военные объекты, которые угрожают ему в Сирии", — заявил Либерман.

Ранее Израиль пообещал уничтожить и сирийские комплексы ПВО С-300, которые Дамаску предоставила Россия для защиты от налетов израильской авиации.