Тема:
Конфликт в Сирии 32 минуты назад
Пентагон расширит свое присутствие в Сирии
США "продолжат борьбу" в Сирии, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по кличке Бешеный Пес. Министр обороны США на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил заверил, что американцы не будут выводить своих военных, наоборот расширят военную операцию в регионе.
Для этого Пентагон намерен привлечь в Сирию дополнительные силы, в том числе других стран региона, сообщает "Интерфакс". О поддержке американского военного присутствия в Сирии заявил Париж.
Глава министерства обороны США добавил, что механизм по предотвращению конфликтов с Россией по Сирии работает хорошо и без перерывов. Он пояснил сенаторам, что Москва и Вашингтон не координируют свои действия в Сирии, открытый механизм просто позволяет американцам и русским не сталкиваться головами в "насыщенном пространстве".
При этом Мэттис добавил, что у него нет данных о том, что россияне глушат американские военные системы и выводят из строя технику. Ранее о применении средств радио-электронной борьбы (РЭБ) в Сирии заявил глава Командования специальных операций вооруженных сил США генерал Реймонд Томас. Он заявил, что в Сирии активно применяются средства РЭБ против американских самолетов огневой поддержки AC-130.
Джеймс Мэттис подчеркнул, что в Сирии также кроме российских военных присутствуют иранские и сирийские правительственные вооруженные силы. Кроме того, он не исключил вероятность эскалации напряженности между Ираном и Израилем. Вероятность этого повысилась после израильского авиаудара по авиабазе Т4 в Сирии.
Тегеран "накажет Израиль" в ответ на воздушный удар 9 апреля, в результате которого погибли несколько иранских военных советников, пообещал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмиралом Али Шамхани. На это немедленно отреагировал министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Он подчеркнул, что Израиль не потерпит присутствия иранских военных у своих границ.
"Если Иран нападет на Тель-Авив, в таком случае Израиль, не задумываясь, ударит по Тегерану и уничтожит все иранские военные объекты, которые угрожают ему в Сирии", — заявил Либерман.
Ранее Израиль пообещал уничтожить и сирийские комплексы ПВО С-300, которые Дамаску предоставила Россия для защиты от налетов израильской авиации.
Ранее по теме
-
Войска Сирии освободили Восточный Каламун от боевиков12 часов назад
-
Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки против ВВС США в Сирии14 часов назад
-
Макрон: Франция поддержит военное присутствие США в Сирии16 часов назад
-
Эксперты ОЗХО посетили второе предполагаемое место химатаки в Сирии20 часов назад
-
Сбитые над Сирией "умные" американские ракеты изучаются в Москве23 часа назад
-
Заявления США далеки от истины. Российские военные проанализировали последствия ударов коалиции по Сирии1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны показало обломки "умных" ракет
- Песков: Telegram работает, и ничего в этом такого нет
- Родченков отказался от ряда обвинений в адрес атлетов России
- Шувалов хочет работать там, где скажет Путин
- Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно
Самое читаемое
-
Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
- Полицейские раздели женщину во время задержания. Видео
- На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами
- Пострадавшая в "Зимней вишне": спасали не людей, а телевизор
- Ехала за счастьем, вернулась в гробу: москвичка умерла во время пластики груди
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Госкомпании и дивиденды: стране помогать желания нет
- Инвесторы поверили в Россию, но не в рубль
- Угроза обвала. Что должно тревожить инвесторов?
- Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным
- Где народ доверяет правительству? 15 стран мира
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Путин наградил Героев труда
- Трогательный визит: Трамп доминировал, как умел
- На что не хватило ума "умным" ракетам
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Остановился на красный - получи штраф
- Синоптики снова предупреждают москвичей об опасной погоде
- Улицы и парки Москвы украсят миллионы цветов
- Сильнодействующие препараты сбывали с наценкой 1500 процентов
- В Останкинской башне открыт новый музей
- Москвичи выбирают название для новой ветки метро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля