Федерация биатлона Подмосковья исключила тренера, обвиненного в домогательствах

Старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин лишен полномочий в подмосковной Федерации биатлона, это произошло в тот день, когда история о его домогательствах к спортсменке Анне Моисеевой стала известна федерации.

Об этом "Интерфакс" проинформировал президент подмосковной Федерации биатлона Алексей Нуждов. Он рассказал, что в тот же день говорил с Моисеевой – также как и министр спорта Московской области Роман Терюшков. Решили, что такого человека в должности старшего тренера федерации оставлять нельзя.

"Мы попросили его подписать заявление о снятии с себя полномочий. Вот и все, в тот же день это произошло", — рассказал Нуждов, отметив, что разговор со юной биатлонисткой произошел две недели назад.

Терюшков в свою очередь, подчеркнул, что 17-летняя спортсменка обратилась в его ведомство в конце марта, а в начале апреля началась проверка министерства спорта Подмосковья по этому поводу, которая завершится 30 апреля.

Он не исключил, что в итоге против экс-тренера могут быть выдвинуты уголовные обвинения.

Министр назвал случай "вопиющим" и сообщил, что начата комплексная проверка всех подведомственных учреждений для недопущения подобных случаев.

Скандал начался после того, как в интервью "Советскому спорту" Моисеева рассказала о домогательствах со стороны 39-летнего Тутмина, который, по ее словам, неоднократно предлагал ей вступить с ним в сексуальные отношения, обещая продвижение в карьере.

Несмотря на отказ, тренер не прекращал домогательств. Тогда девушка записала один из их разговоров на диктофон, рассказала о ситуации родителям и личному тренеру. После этого информация была передана в Следственный комитет России, где обещают закончить проверку жалобы к 9 мая.