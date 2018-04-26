В центре Москвы дерево рухнуло на машины

Во дворе жилого дома в центре Москвы порывы ветра повалили дерево.

Инцидент произошел на Народной улице. По данным "Интерфакса", упавшее дерево повредило несколько автомобилей.

Сегодня днем в столице было объявлено штормовое предупреждение. МЧС разослало москвичам СМС с предупреждением о порывах ветра до 17 метров в секунду. Ведомство призвало граждан быть осторожными, обходить шаткие конструкции и парковаться вдали от деревьев.