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Смена власти в Армении 1 час назад
Путин и Карапетян подчеркнули важность избрания премьера Армении парламентом
1 мая парламент Армении должен выбрать нового премьер-министра страны. Пост остался вакантным после того, как в результате протестов в Ереване Серж Саргсян подал в отставку. Временно исполняет обязанности премьера Армении Карен Карапетян. С ним по телефону переговорил президент России Владимир Путин.
Путин и Карапетян выразили надежду, что ситуация в Армении будет развиваться в правовом поле, в рамках конституции, на основе легитимных парламентских выборов 2017 года, сообщает ТАСС. Президент России и исполняющий обязанности премьера Армении отметили важность избрания нового главы армянского правительства парламентом.
Владимир Путин обсудил ситуацию в Армении со своим армянским коллегой – президентом Арменом Саркисяном. Путин и Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность. Кроме того, все стороны должны проявлять готовность к конструктивному диалогу в конституционных рамках для решения текущих проблем.
Акции протеста в Ереване, а также во втором по величине городе Армении Гюмри организовали сторонники депутата парламента от блока "Елк" Николы Пашиняна. Пашинян уже заявил о том, что он готов возглавить правительство, если на это будет воля народа. Пашинян обещает улучшить экономическую ситуацию в Армении.
Армения переходит от президентской формы правления к парламентской. В связи с этим премьер-министр в Армении получает широкие полномочия.
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