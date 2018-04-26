Остановился на красный - получи штраф: невероятные истории московских автомобилистов
Остановилась на светофоре и получила штраф за неправильную парковку: такой курьез произошел с московской автомобилисткой. Какие еще необычные штрафы попадаются в "письмах счастья", и какие из них опротестовать просто невозможно?
— Я стояла на светофоре, горел красный свет. Я не видела даже службы парковочной, никто рядом не стоял.
Крупный штраф за неправильную парковку Екатерина Бабичева получила, стоя на светофоре. Пока горел красный свет, паркон, подкравшийся сзади, снял ее машину дважды.
— На фотографиях видно, что я стояла на красный свет, стоп-сигналы у меня зажжены. На зеленый они погасли, потому что я начала движение.
Удивительное невезение: вторую фотографию прибор сделал буквально в ту же секунду, как машина тронулась. Но технике этого не объяснишь. Знак перед светофором есть, минуту машина стояла в крайнем ряду, а значит, штраф — три тысячи рублей.
"Когда я получила штраф, я, конечно, была в шоке, потому что у меня столько возмущений внутри сразу произошло! Я написала сразу жалобу и жду результата сейчас", — рассказывает она.
На форумах автомобилистов в таких ситуациях грешат на сами приборы. Но их разработчики уверяют: техника не виновата.
"Суммарная вероятность ошибки — несколько процентов. Во-первых, если номерной знак автомобиля грязен до чрезвычайности. Во-вторых, бывают случаи, когда номерные знаки перекрываются чем-нибудь", — говорит главный инженер компании-разработчика Владимир Пригоровский.
В конечном счете штраф выносит не прибор, а живой человек, который проверяет сделанные фотографии. В данном случае — сотрудник МАДИ. Ему кадры из Зеленограда подозрительными не показались.
"При обращении к нам автомобилистки мы отменили этот штраф. Мы приносим извинения и хотим подчеркнуть, что во всех спорных ситуациях МАДИ всегда принимает сторону автомобилиста", — говорит пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции Ольга Дыгало.
Самому автомобилисту важно не зевать: на обжалование есть всего десять дней. У Натальи Каплиной штраф не менее курьезный: ее остановил сотрудник ДПС для проверки документов — прямо под запрещающим знаком. Документы оказались в порядке, а через неделю пришло "письмо счастья", когда Наталья уже была в отъезде.
"У меня ощущение, что сотрудник ГИБДД намеренно остановил меня в этом месте, и мне спустя какое-то время пришел штраф на 3 тысячи рублей. И все мои попытки обжаловать были безрезультатны, поскольку сказали, что я пропустила срок для обжалования данного постановления", — говорит она.
Штраф наверняка бы отменили: на фото отчетливо видна и машина ДПС, и сам сотрудник. Сложнее бывает, когда на кадрах с прибора нет таких явных доказательств. Тогда, говорят эксперты, чтобы не платить незаслуженный штраф, придется поработать самому.
"Можно попробовать найти камеры видеозаписи, которые могут быть где-то рядом на магазине, на доме, для того, чтобы уж точно закрепить эффект. Посмотреть записи видеорегистратора — сейчас уже каждая третья машина им обладает. Поэтому чем больше доказательную базу собрать, тем, конечно, будет проще", — советует руководитель экспертного центра Александр Шумский.
Главное — доказать, что нарушения действительно не было.
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