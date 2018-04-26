Президент призвал вузы не распылять средства и пообещал помощь в строительстве кампусов

Владимир Путин на ХI съезде ректоров в Санкт-Петербурге рассказал, что необходимо сделать российским университетам для технологического прорыва.

В начале беседы президент рассказал о том, что реальные расходы государства на высшее образование с 2000 года выросли более, чем в 4 раза. Однако, если говорить об абсолютных цифрах, то расходы консолидированного бюджета увеличились и вовсе более чем в 20 раз с 24,4 млрд до 523,3 млрд рублей.

Рост финансирования хоть и сказывается положительно, но нужны и другие шаги, отметил Владимир Путин. Необходимо создавать условия для технологического предпринимательства, уверен президент. "Будем и дальше поддерживать вузы, которые занимаются исследованиями и разработками", — пообещал глава государства.

Досталась главам университетов и порция критики. Президент обратил внимание, что высшие учебные заведения зачастую просят деньги из бюджета, но при этом использование бюджетных денег не приносит никакого результата.

"Многие вузы и в столичных городах, и в регионах зачастую не демонстрируют способности решать серьезные задачи, не готовы к обновлению в соответствии с теми глобальными изменениями, которые происходят в науке и технологиях во всех сферах жизни", — заметил Путин.

Президент привёл конкретный пример бесцельного расходования средств в вузах. "Только 14 процентов аспирантов выходят на защиту своевременно", — обратил внимание президент и задал вопрос – "А что делают остальные?"

Оставляет желать лучшего и ситуация в области защиты кандидатских и докторских в гуманитарных дисциплинах, отметил Владимир Путин. По словам президента, защит много, а научное значение этих работ часто сомнительное.

Президент призвал обеспечить талантливых студентов и преподавателей достойной научной и материальной базой. Ресурсы должны быть сконцентрированы на поддержке молодых учёных и выпускников, чтобы они стремились остаться в российской системе высшего образования.

Президент предложил обратить внимание на обеспеченность студентов жильём. Речь в этом случае должна идти о новых комфортных кампусах. Помощь с финансированием проектов будет помогать искать новое правительство совместно с регионами и руководством вузов.

В целом необходимо концептуально пересмотреть подход к формированию образовательного пространства, в котором учебный процесс будет тесно переплетаться с научной деятельностью, практическим внедрением новаций. "Вузам надо избавляться от устаревших подходов", — резюмировал президент.