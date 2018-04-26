Главой набсовета Московской биржи стал Вьюгин вместо Кудрина

Олег Вьюгин сменил Алексея Кудрина на посту председателя Наблюдательного совета Московской биржи. Вьюгин возглавляет совет директоров "Сафмар финансовые инвестиции" и Национальной ассоциации участников фондового рынка.

Заместителем главы набсовета биржи вновь избран Андрей Голиков. Всего в совет входят 12 человек. Впервые в его состав вышли Вьюгин и экс-глава "Вымпелкома" Александр Изосимов.

Как сообщает ТАСС, Кудрин занимал этот пост четыре года. Помимо него, в набсовет не вошел глава Московской биржи Александр Афанасьев. Это связано с планами разграничить функции топ-менеджмента и наблюдательного совета.