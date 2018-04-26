"Буду выглядеть приличным человеком": Путин пошутил о сингулярности

Владимир Путин рассказал, что пребывание на посту президента России расширяет его лексикон.

Как сообщает РИА Новости, в Санкт-Петербурге проходит ХI съезд Российского союза ректоров. Выступая на пленарном заседании съезда, президент сказал, что узнал слово "сингулярность".