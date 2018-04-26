СМИ: число жертв на Мертвом море достигло девяти человек

Девять молодых израильтян погибли, попав в зону паводка у Мертвого моря.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила местная радиостанция "Кан", рассказавшая о том, что во время экскурсии в прибрежном ущелье Нахаль Цафит группа из 25 юношей и девушек, была застигнута стихийным бедствием.

Спасатели продолжают искать еще одну девушку. Остальные участники группы найдены живыми.

Паводок вызван обильными дождями, которые второй день льют по всему Израилю. В районе Мертвого моря водные потоки, стекая с окрестных гор, переполняют русла многочисленных ручьев, сухих на протяжении большей части года.