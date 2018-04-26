Взрыв на американском НПЗ: пострадали 20 человек

На нефтеперерабатывающем заводе в штате Висконсин произошел взрыв. Пострадали не менее 20 человек. Все сотрудники предприятия с места происшествия эвакуированы. Причина взрыва пока неизвестна.

Прибывшие к американскому заводу полицейские рекомендуют местным жителям не приближаться к опасному месту, сообщает "Интерфакс". При этом полиция оценила инцидент как очень серьезный. В первых сообщениях о взрыве на НПЗ речь шла только о шести пострадавших.