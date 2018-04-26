Новости Наука

26 апреля 201820:17 Павел Зарубин

Интеллектуальные локомотивы: президент поставил задачи высшему образованию

Новое российское правительство займется программой строительства современных студенческих общежитий. Вузы смогут привлекать к стартапам не только российский, но и зарубежный бизнес. А в сфере искусства государство начнет поощрять пропаганду науки.

Все эти заявления сегодня сделал Владимир Путин — когда выступал в Петербурге на съезде Российского союза ректоров. Президент еще раз отметил: стране необходим технологический прорыв. И возможности для него уже есть.

"Это же металл, почему не тонет-то? — Плотность его меньше, чем у воды. — У металла меньше? — У данного материала".

Вспененный алюминий известен давно, но петербургские студенты разработали для него жесткий корпус. И это может стать новым словом в судостроении. Другие аспиранты создали солнцемобиль, эндопротезы, которые печатаются на 3d-принтере.

Тазобедренный сустав он создает всего за 4 часа. И это реально работающая технология. В России уже делают операции по протезированию, используя такие напечатанные материалы. И это делают ребята до 35 лет.

Президент Путин раскрыл и некоторые детали создания новейшей системы вооружения, которую он недавно показал в послании федеральному собранию.

"Мы и госпремию им дали, пришли молодые совсем люди. И я их спрашиваю — а вы откуда взялись-то? Они говорят, а вот гранты только начали платить, значит, мы всей группой, всей группой из вуза пришли, создали коллектив и вот в течении там 7 лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую", — рассказал глава государства.

А студенты МГУ уже в раз подряд стали чемпионами мира по программированию. Тем самым, в том числе, московский университет показал, что тонко улавливает веяния времени, но ректор Садовничий заглядывает еще дальше: мир на глазах так сильно меняется, что нужно уже сейчас понимать, как к этим изменениям быть готовым.

"Мы живем в уникальный период истории человечества. У математиков есть термин для его описания, это сингулярность", — отметил Виктор Садовничий.

"Ну, я чем больше работаю, тем больше всяких у меня терминов появляется интересных. Сингулярность, это хорошее слово. Скажу, буду выглядеть приличным человеком. Значит, во всяком случае, во всяком случае, я так понял, что это увеличение факторов неопределенности, да. Вот я говорил об этом в своем послании, не к ночи будет помянуто, о необходимости прорыва. Вот если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, вот мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, понимаете. А это тяжелые очень последствия будут. Ну, какое-то время мы еще там просидим на том, что я говорил во второй части своего послания, будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение там двух-трех десятилетий. Но мы-то, во всяком случае, такие люди, как вы, они должны думать за горизонт", — отметил руководитель страны.

Тем более, что финансирование науки и образования с 2000 года выросло в реальном выражении в 4 раза. А теперь явно активизируются и компании, для которых закрыты зарубежные рынки.

"Здесь нам эти санкции помогают, не все купишь теперь, приходится свои собственные мозги включать. И, кстати говоря, работает неплохо, неплохо работает, это не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно. Вот эти вот толчки извне, они не могут быть генеральным стимулом развития. Нам внутренние механизмы нужно создать", — поставил задачу президент РФ.

А то, что эти механизмы требуют доработки, совершенно очевидно. Кандидатских диссертаций — море, но выглядит многие из них подозрительно.

"Только 14% аспирантов выходят на защиту своевременно. А что делают все это время остальные? Каких результатов они достигают?" – спросил Путин.

А чтобы интересная учеба подкреплялась нормальными условиями жизни, он объявил о важном решении.

"Предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий. Мы должны будем это обязательно сделать. Современных комфортных кампусов. И новому правительству совместно с регионами, вузами необходимо будет глубоко и детально проработать все аспекты такой программы. Конечно, опять все в деньги упирается. Но для этого нужно будет деньги найти, и новое правительство должно будет это сделать", — отметил гарант Конституции.

Так что первое поручение новому кабинету министров уже сформулировано.

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