Тема:
Конфликт в Сирии 1 час назад
Постановщики "химатаки" в Думе прокололись на деталях
Новые доказательства того, что химическая атака в Думе была инсценирована, обнаружились в самой Сирии. О крайней небрежности режиссеров этого спектакля говорит то, что они даже не пытались спрятать следы своего "творчества".
Это Дума — город, который якобы стал объектом химической атаки сирийских правительственных сил 7 апреля. Обычный жилой дом недалеко от центральной площади города. Идем на третий этаж, где якобы и находится доказательство применения химоружия — тот самый баллон с хлором. Но даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что здесь многое не сходится.
Первая несостыковка — пробоина, которую якобы проделал баллон. Пусть даже он упал с высоты несколько сотен метров, но на нем нет ни царапины. Если бы он действительно упал с воздуха, баллон должно было бы разорвать, или он должен был быть серьезно поврежден. Во-вторых, его объем — 70-80 литров. Это противоречит утверждению "Белых касок" о том, что люди, которые пострадали в результате химатаки, находились в цокольном этаже. Баллон и сейчас находится на третьем этаже. Этого количества хлора было бы просто недостаточно для того, чтобы люди отравились. И еще одна деталь – резьба, по которой видно, что кран не выбит, а скручен, а сам баллон сюда был просто принесен.
Все это указывает на то, что якобы химическая атака сирийский армии была лишь постановкой боевиков. Но с ее натуральностью не вышло. Об этом говорят и российские специалисты войск радиационной, химической и бактериологической защиты, которые провели детальный анализ обстоятельств инцидента.
"Баллистическая экспертиза показала, что место нахождения баллона с хлором и отверстие в крыше разнесены на такое расстояние, которое исключает версию сброса снаряда с летательного аппарата. При осмотре остатков пробитой крыши обнаружен хвостовик реактивного снаряда, который, видимо, и стал причиной пролома в потолке. Хотя мы не исключаем и искусственный характер разрушения перекрытия", — заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Сергей Кикоть.
Тут и специалистом быть не надо, чтобы понять, что здесь что-то явно не так. Удивительным образом после "удара" более чем 100-килограммового баллона в маленькой комнате нетронутыми остались мелкая посуда и предметы интерьера. Это, кстати, хорошо видно и на фейковом видео. Кровать также практически цела.
Ответ на вопрос, каким образом баллон попал в квартиру, можно найти на лестнице. На ступенях видны следы желтой краски — баллон такого же цвета. Еще одно доказательство мнимости химатаки находим этажом ниже. Живой и здоровый мужчина по имени Ахмед и курицы, которых он разводит в квартире, благополучно пережившие так называемую "химическую атаку". "В тот день я сидел в подвале вместе с остальными жителями дома, а когда я вышел мне сказали, что в квартире надо мной взломана дверь. Я поднялся и увидел там баллон", — рассказывает Ахмед.
Все это еще раз свидетельствует о постановочном характере "химатаки". Иными словами, ее придумали, срежиссировали, а вот достоверно воплотить не вышло. Прокололись на деталях. И кто бы ни был постановщиком этого спектакля, его цель ясна — дестабилизировать ситуацию в регионе.
Поставить точку в этой истории должен доклад ОЗХО. Инспекторы этой организации уже побывали в Думе и осмотрели оба баллона, на месте взяли необходимые образцы и передали на исследование в лабораторию.
Ранее по теме
-
Правда колет глаза: страны НАТО бойкотировали выступление "жертв химатаки"1 час назад
-
Постпред России при ОЗХО: Москва не допустит новых ударов США по Сирии2 часа назад
-
Пентагон расширит свое присутствие в Сирии3 часа назад
-
Войска Сирии освободили Восточный Каламун от боевиков15 часов назад
-
Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки против ВВС США в Сирии17 часов назад
-
Макрон: Франция поддержит военное присутствие США в Сирии19 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Свидетели "химатаки" выступили в Гааге
- Армен Джигарханян впал в кому
- МИД РФ назвал рейдерством захват генконсульства в Сиэтле
- Родченков отказался от ряда обвинений в адрес атлетов России
- Паводок на Мертвом море: погибли 9 человек
Самое читаемое
-
Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
- Полицейские раздели женщину во время задержания. Видео
- На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами
- Пострадавшая в "Зимней вишне": спасали не людей, а телевизор
- Ехала за счастьем, вернулась в гробу: москвичка умерла во время пластики груди
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Госкомпании и дивиденды: стране помогать желания нет
- Инвесторы поверили в Россию, но не в рубль
- Угроза обвала. Что должно тревожить инвесторов?
- Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным
- Где народ доверяет правительству? 15 стран мира
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Постановщики "химатаки" прокололись на деталях
- ФСБ обезвредила несколько группировок террористов
- Музей семьи Николая II открылся в Тобольске
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Остановился на красный - получи штраф
- Синоптики снова предупреждают москвичей об опасной погоде
- Улицы и парки Москвы украсят миллионы цветов
- Сильнодействующие препараты сбывали с наценкой 1500 процентов
- В Останкинской башне открыт новый музей
- Москвичи выбирают название для новой ветки метро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля