Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 апреля 201820:47 Александр Билибов

Постановщики "химатаки" в Думе прокололись на деталях

Новые доказательства того, что химическая атака в Думе была инсценирована, обнаружились в самой Сирии. О крайней небрежности режиссеров этого спектакля говорит то, что они даже не пытались спрятать следы своего "творчества".

Это Дума — город, который якобы стал объектом химической атаки сирийских правительственных сил 7 апреля. Обычный жилой дом недалеко от центральной площади города. Идем на третий этаж, где якобы и находится доказательство применения химоружия — тот самый баллон с хлором. Но даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что здесь многое не сходится.

Первая несостыковка — пробоина, которую якобы проделал баллон. Пусть даже он упал с высоты несколько сотен метров, но на нем нет ни царапины. Если бы он действительно упал с воздуха, баллон должно было бы разорвать, или он должен был быть серьезно поврежден. Во-вторых, его объем — 70-80 литров. Это противоречит утверждению "Белых касок" о том, что люди, которые пострадали в результате химатаки, находились в цокольном этаже. Баллон и сейчас находится на третьем этаже. Этого количества хлора было бы просто недостаточно для того, чтобы люди отравились. И еще одна деталь – резьба, по которой видно, что кран не выбит, а скручен, а сам баллон сюда был просто принесен.

Все это указывает на то, что якобы химическая атака сирийский армии была лишь постановкой боевиков. Но с ее натуральностью не вышло. Об этом говорят и российские специалисты войск радиационной, химической и бактериологической защиты, которые провели детальный анализ обстоятельств инцидента.

"Баллистическая экспертиза показала, что место нахождения баллона с хлором и отверстие в крыше разнесены на такое расстояние, которое исключает версию сброса снаряда с летательного аппарата. При осмотре остатков пробитой крыши обнаружен хвостовик реактивного снаряда, который, видимо, и стал причиной пролома в потолке. Хотя мы не исключаем и искусственный характер разрушения перекрытия", — заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Сергей Кикоть.

 

Тут и специалистом быть не надо, чтобы понять, что здесь что-то явно не так. Удивительным образом после "удара" более чем 100-килограммового баллона в маленькой комнате нетронутыми остались мелкая посуда и предметы интерьера. Это, кстати, хорошо видно и на фейковом видео. Кровать также практически цела.

Ответ на вопрос, каким образом баллон попал в квартиру, можно найти на лестнице. На ступенях видны следы желтой краски — баллон такого же цвета. Еще одно доказательство мнимости химатаки находим этажом ниже. Живой и здоровый мужчина по имени Ахмед и курицы, которых он разводит в квартире, благополучно пережившие так называемую "химическую атаку". "В тот день я сидел в подвале вместе с остальными жителями дома, а когда я вышел мне сказали, что в квартире надо мной взломана дверь. Я поднялся и увидел там баллон", — рассказывает Ахмед.

Все это еще раз свидетельствует о постановочном характере "химатаки". Иными словами, ее придумали, срежиссировали, а вот достоверно воплотить не вышло. Прокололись на деталях. И кто бы ни был постановщиком этого спектакля, его цель ясна — дестабилизировать ситуацию в регионе.

Поставить точку в этой истории должен доклад ОЗХО. Инспекторы этой организации уже побывали в Думе и осмотрели оба баллона, на месте взяли необходимые образцы и передали на исследование в лабораторию.

Ранее по теме

Сейчас

21:48

В подмосковной Балашихе загорелся литейно-механический завод

20:26

Майк Помпео утвержден на посту госсекретаря США

20:23

Взрыв на американском НПЗ: пострадали 20 человек

19:50

Девять молодых израильтян погибли во время паводка на Мертвом море

19:46

Армен Джигарханян находится в коме

18:58

МЧС: при обрушении в московском бизнес-центре никто не пострадал

18:15

Обрушение в бизнес-центре в Москве: есть пострадавшие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Правда колет глаза: страны НАТО бойкотировали выступление "жертв химатаки"

Правда колет глаза: страны НАТО бойкотировали выступление "жертв химатаки"

57 минут назад
Подготовка терактов сорвана: ФСБ обезвредила несколько группировок террористов

Подготовка терактов сорвана: ФСБ обезвредила несколько группировок террористов

44 минуты назад
МИД РФ назвал рейдерством захват генконсульства в Сиэтле

МИД РФ назвал рейдерством захват генконсульства в Сиэтле

51 минута назад
Пациенток столичной клиники могли убивать умышленно

Пациенток столичной клиники могли убивать умышленно

59 минут назад
Мощный взрыв прогремел на охваченном пламенем авиазаводе в Балашихе

Мощный взрыв прогремел на охваченном пламенем авиазаводе в Балашихе

25 минут назад
Армен Джигарханян находится в коме

Армен Джигарханян находится в коме

2 часа назад
Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным

Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным

12 часов назад
Взрыв на американском НПЗ: пострадали 20 человек

Взрыв на американском НПЗ: пострадали 20 человек

1 час назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

9 часов назад
"Может еще соски заклеить?" Раздражение от "оголтелых мамочек" выплеснулось в эфир

"Может еще соски заклеить?" Раздражение от "оголтелых мамочек" выплеснулось в эфир

4 часа назад
Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

6 часов назад
Пресс-конференция очевидцев событий в городе Дума в Сирии. Полное видео

Пресс-конференция очевидцев событий в городе Дума в Сирии. Полное видео

2 часа назад
200
Постановщики "химатаки" в Думе прокололись на деталях

Постановщики "химатаки" в Думе прокололись на деталях

1 час назад
Парниковый эффект в Госдепе, или Вся политика за тряпкой

Парниковый эффект в Госдепе, или Вся политика за тряпкой

1 час назад
Майк Помпео утвержден на посту госсекретаря США

Майк Помпео утвержден на посту госсекретаря США

1 час назад
Москва считает, что британские СМИ в деле Скрипалей оказались под контролем властей

Москва считает, что британские СМИ в деле Скрипалей оказались под контролем властей

1 час назад
СМИ: число жертв на Мертвом море достигло девяти человек

СМИ: число жертв на Мертвом море достигло девяти человек

2 часа назад
Обезврежен крупнейший в мире сайт-"киллер"

Обезврежен крупнейший в мире сайт-"киллер"

2 часа назад
"Буду выглядеть приличным человеком": Путин пошутил о сингулярности

"Буду выглядеть приличным человеком": Путин пошутил о сингулярности

2 часа назад
Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку

Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку

2 часа назад
60 минут. Рейдеры из Госдепартамента США хозяйничают в Генконсульстве РФ

60 минут. Рейдеры из Госдепартамента США хозяйничают в Генконсульстве РФ

3 часа назад
Конкурс "Синяя птица - Последний богатырь": сказочный финал состоится 29 апреля

Конкурс "Синяя птица - Последний богатырь": сказочный финал состоится 29 апреля

3 часа назад
Россиянка Долгова стала чемпионкой Европы по дзюдо

Россиянка Долгова стала чемпионкой Европы по дзюдо

3 часа назад
Появилось видео убийства звукорежиссера во время съемок реалити-шоу о полиции

Появилось видео убийства звукорежиссера во время съемок реалити-шоу о полиции

4 часа назад
IT-гиганты обезоружили эмодзи

IT-гиганты обезоружили эмодзи

4 часа назад
Видимо-невидимо видео-не видео: тренды социальных медиа

Видимо-невидимо видео-не видео: тренды социальных медиа

4 часа назад
Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной

Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной

5 часов назад
После оправдательного приговора известному адвокату плеснули в лицо кислотой

После оправдательного приговора известному адвокату плеснули в лицо кислотой

5 часов назад
Минводы, Казань... Курильщики продолжают внепланово сажать самолеты

Минводы, Казань... Курильщики продолжают внепланово сажать самолеты

6 часов назад
Бельгия признала Counter-Strike и FIFA 18 азартными играми

Бельгия признала Counter-Strike и FIFA 18 азартными играми

6 часов назад
Актриса Елена Бирюкова уже прощалась с жизнью, но диагноз "рак" оказался ошибочным

Актриса Елена Бирюкова уже прощалась с жизнью, но диагноз "рак" оказался ошибочным

6 часов назад
Тёмный шоколад улучшает память и иммунитет

Тёмный шоколад улучшает память и иммунитет

6 часов назад
Неадекватный мужчина упал на машину с надземного перехода в Геленджике. Видео

Неадекватный мужчина упал на машину с надземного перехода в Геленджике. Видео

7 часов назад
Проверка на прочность: по Крымскому мосту прошла колонна 35-тонных самосвалов

Проверка на прочность: по Крымскому мосту прошла колонна 35-тонных самосвалов

7 часов назад
В Южной Корее сделали 3D-принтер для печати еды

В Южной Корее сделали 3D-принтер для печати еды

7 часов назад
Песков: Telegram работает, и ничего в этом такого нет

Песков: Telegram работает, и ничего в этом такого нет

7 часов назад
В Москве пройдет фестиваль "Россия любит футбол"

В Москве пройдет фестиваль "Россия любит футбол"

7 часов назад
В столичных аптеках сбывали сильнодействующие препараты с наценкой 1500 процентов

В столичных аптеках сбывали сильнодействующие препараты с наценкой 1500 процентов

7 часов назад
По пятам: зачем древние люди преследовали гигантских ленивцев

По пятам: зачем древние люди преследовали гигантских ленивцев

8 часов назад
Родченков отказался от ряда обвинений в адрес атлетов России

Родченков отказался от ряда обвинений в адрес атлетов России

9 часов назад
В 52 года от неизвестных причин умер актер из сериала "Сваты"

В 52 года от неизвестных причин умер актер из сериала "Сваты"

9 часов назад
Фанаты выберут девиз для футбольной сборной России

Фанаты выберут девиз для футбольной сборной России

9 часов назад
Елена Проклова делит в суде дом с бывшим мужем

Елена Проклова делит в суде дом с бывшим мужем

9 часов назад
У самого популярного техноблогера России украли "самое бестолковое"

У самого популярного техноблогера России украли "самое бестолковое"

9 часов назад
Крепости-твердыни: история фортов Кронштадта

Крепости-твердыни: история фортов Кронштадта

10 часов назад
Обзор смартфона Nokia 7 Plus: с флагманскими амбициями

Обзор смартфона Nokia 7 Plus: с флагманскими амбициями

11 часов назад
На миллион дешевле: на чем экономят покупатели жилья

На миллион дешевле: на чем экономят покупатели жилья

11 часов назад
13 самых дорогих мультфильмов в мире

13 самых дорогих мультфильмов в мире

12 часов назад
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

24.04.2018 10:02
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

23 часа назад
"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

20.04.2018 19:18