Пациенток столичной клиники могли убивать умышленно
Росздравнадзор призывает к бдительности пациенток клиник пластической хирургии. Только за месяц в одном из таких заведений в Москве три пациентки скончались, еще три находятся в тяжелом состоянии. Симптомы у всех пострадавших похожи. Следствие не исключает, что ущерб их здоровью мог быть причинен умышленно.
Летящая скорая оглушала столичные улицы воем сирены. Марина Кушкова была уже при смерти. В НИИ имени Склифосовского ее везли из частной клиники пластической хирургии.
"У нее уже почки начали отказывать. Состояние постоянно ухудшалось, скакало давление, начался отек мозга", — рассказывает Александр Вишневецкий, супруг погибшей женщины.
Еще в детстве она травмировала нос. Сильно комплексовала и мечтала избавиться от некрасивого бугорка на переносице. Другие люди даже не замечали, но она стремилась к идеальной красоте. Две предыдущие операции были неудачными, третья закончилась трагично. Клинику Марина выбирала по рейтингу в интернете. Она тогда не знала, что за последний месяц шесть пациенток Medlounge увезли на скорой, трое из них скончались.
Это операционная номер один, где работали пластические хирурги и доводили до смертельной красоты своих пациенток, которые хотели увеличить грудь, изменить форму ушей и носа. Плановые операции должны были проходить здесь и сегодня. К этому все готово — инструменты, бинты, перевязочный материал и даже силиконовые имплантаты.
Расписанные прежде по часам все операционные сегодня пустуют. В клинике нет ни одного врача. Видимо, их предупредили о визите следователей. В коридоре мы встретили только старшую медсестру, которая не была расположена к общению.
- Вам известно о трех смертельных случаях от операции в вашей клинике?
- Нет.
- Как нет?
- Нет.
- А то, что пациентов вывозили экстренно на скорой в государственные клиники?
- Нет.
Следственный комитет пришел в клинику с обысками. Вдруг выяснилось, что вместо одной организации здесь зарегистрированы две. Разные только названия, а бухгалтерия, учредители, сотрудники — все одно и то же.
"Я думаю, это делалось, чтобы скрыть следы преступления. Были жалобы, например, на одну клинику. Они создали другое юридическое лицо, которое по факту выполняло те же самые функции", — поясняет следователь мещанского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по г. Москве Кристина Ляховенко.
Пока удалось установить только одного учредителя Medlounge Анну Сивакову. Прежде она широко рекламировала свою клинику. Информацию о неудачных операциях здесь умышленно скрывали. 12 апреля — Марина, скончалась. 14 апреля — Ольга, скончалась. 23 апреля — Юлия, в крайне тяжелом состоянии. В тот же день — Светлана, в реанимации. 24 апреля — Наталья, скончалась. Информацию замалчивают до сих пор.
Нам удалось поговорить с пластическим хирургом Вадимом Баковым по телефону. Сегодня его кабинет был пуст. Доктор оперировал в другой частной клинике. Одна из его пациенток — гражданка Канады — тоже не выжила.
"Вопрос открытый до сих пор. И я бы вам, собственно, с удовольствием бы объяснил. Но я был бы рад, чтобы мне объяснили причину эту тоже", — говорит хирург.
Следователи отрабатывают пять основных версий — от просроченных препаратов до банальной врачебной ошибки. Есть и еще одна неожиданная версия: убийство пациенток могло быть умышленным. Выяснилось, что к каждой из шести операций имела отношение медсестра, которая, возможно, страдает психическим заболеванием. Руководитель Мещанского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по г. Москве говорит: "Различной степени тяжести психические заболевания, которые могли повлечь такое необоснованное и жестокое отношение к невиновным людям. От подмены лекарства до введения инъекций".
Следственный комитет приостановил деятельность клиники Medlounge. Помещение сейчас опечатано.
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