Майк Помпео утвержден на посту госсекретаря США

Американский Сенат на заседании в четверг утвердил Майкла Помпео госсекретарем США. До последнего времени Помпео был руководителем ЦРУ. Его кандидатуру поддержали 52 сенатора из 100. Предыдущий госсекретарь Рекс Тиллерсон ушел в отставку в марте 2018 года.

Чтобы приступить к своим обязанностям, Помпео еще предстоит принести присягу. Таким образом, он станет 70-м госсекретарем Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Майкл (Майк) Ричард Помпео родился в городе Ориндж, штат Калифорния. Закончил Военную академию в Вест-Пойнте. Проходил военную службу в вооруженных силах США, в том числе в составе американского контингента в Западном Берлине.