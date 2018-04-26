Илон Маск заявил о строительстве дракона-киборга

Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск написал в своем "Твиттере", что начинает работу над производством "киборг-дракона". Пока неясно, шутка это или нет, однако производство выпущенных впоследствии миллиардером безопасных огнеметов на случай зомби-апокалипсиса началось с такого же сообщения.

"Это рынок незаслуженно обойден вниманием", — добавил Маск.

Oh btw I’m building a cyborg dragon — Elon Musk (@elonmusk) 25 апреля 2018 г.

Подписчики изобретателя отреагировали на эту публикацию шутками. Некоторые, однако, считают, что Маск готовит что-то грандиозное. От главы Tesla и SpaceX действительно можно ожидать всего.

Ранее сообщалось, что Маск анонсировал производство кубиков Lego из подземных глыб, а также поделился планами создания межгалактической медиаимперии Thud.