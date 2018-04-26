Нападающий "Чикаго" Анисимов получил вызов в сборную России

Тренерский штаб сборной России по хоккею продолжает искать возможности для усиления команды перед чемпионатом мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Очередной вызов в сборную получил форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс" Артем Анисимов.

"Центрфорвард "Чикаго" Артем Анисимов вызван в национальную сборную России", — говорится в сообщении в официальном микроблоге Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter. "Чикаго" по итогам регулярного чемпионата НХЛ не сумел пробиться в плей-офф.