Еврохоккейтур. Сборная России проиграла четвертый матч подряд

В четверг, 26 апреля, стартовал заключительный этап Еврохоккейтура – "Шведские хоккейные игры". В вынесенном матче первого тура сборная России по буллитам уступила команде Финляндии. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Юусо Пуустинен (29-я минута), Тони Раяла (47). У российской команды отличились Станислав Галиев (8-я) и Александр Барабанов (57-я). Победный буллит на счету Пуустинена.

Сборная России проиграла четвертый матч подряд в рамках Евротура, заключительный этап которого завершится 29 апреля. Этот турнир станет заключительным этапом подготовки сборной перед стартующим 4 мая чемпионатом мира по хоккею.