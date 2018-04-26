Семья диджея Авичи: он был не в силах так продолжать

Семья погибшего всемирно известного диджея Авичи заявила, что музыкант "был не в силах так продолжать" и "хотел найти мир".

В заявлении, которое приводит издание Variety, говорится, что музыкант испытывал сильный стресс, к которому привел его перфекционизм и постоянная тяжелая работа.

"Его действительно волновали мысли о смысле, жизни, счастье. Он был не в силах так продолжать. Он хотел найти мир", — сказали родные Авичи.

Авичи скончался 20 апреля в Омане в городе Маскат. Местная полиция заявила, что не нашла каких-либо следов преступления и никого в смерти не подозревает, сообщает РИА Новости.

Авичи (его настоящее имя Тим Берглинг) родился в Швеции в 1989 году. По данным журнала Forbes, музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". Его песня "Wake me up" стала мировым хитом. В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.