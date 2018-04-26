Теннисист Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Барселоне

В Барселоне продолжается представительный теннисный турнир, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона евро. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал, уступив в третьем раунде четвертой ракетке турнира бельгийцу Давиду Гоффену.

Встреча продолжалась ровно два часа и завершилась поражением российского теннисиста со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 0:6. В четвертьфинале турнира Гоффен сыграет с восьмым номером посева испанцем Роберто Баутистой-Агутом.