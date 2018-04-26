17 июня пройдет референдум о закрытии мусорного полигона "Ядрово"

Совет депутатов городского поселения Волоколамск установил дату проведения местного референдума по вопросу закрытия мусорного полигона "Ядрово" и утвердил формулировку вопроса.

Об этом "Интерфаксу" рассказал глава городского поселения Петр Лазарев, подчеркнув, что жители выскажутся на этот счет 17 июня.

Им будет предложено два вопроса: "Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?"

Лазарев отметил, что сам он выступал на назначение даты местного референдума на сентябрь, чтобы было больше времени на его подготовку.

Ранее городская администрация утвердила акции против мусорного полигона, которые пройдут с 26 апреля по 4 мая.

14 апреля в девяти городах Подмосковья прошли митинги против свалок.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте 2018 года после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон.