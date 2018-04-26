Олимпийская сборная России по хоккею обыграла норвежцев на Кубке "АЛРОСА"

В Санкт-Петербурге стартовал хоккейный турнир Кубок "АЛРОСА". В своем первом матче хоккеисты олимпийской сборной России со счетом 4:2 одержали победу над командой Норвегии. Олимпийская сборная – команда, составленная из игроков ближайшего резерва основной сборной.

В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов (28-я минута), Виталий Кравцов (29-я), Алексей Василевский (53-я) и Артем Ильенко (54-я). У проигравших отличились Йорген Картеруд (34-я) и Мартин Роннильд (41-я). В следующем матче на турнире российская команда 27 апреля сыграет со сборной Белоруссии.