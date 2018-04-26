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26 апреля 201822:54

Авария оставила без света в Подмосковье 9,8 тысяч человек

Около 9,8 тысячи человек в Московской области остались без электроснабжения из-за возгорания на подстанции.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на министерство энергетики РФ.

ЧП произошло в 20.24 мск, на подстанции "Болятино", где из-за возгорания в ячейке произошло отключение от электроснабжения двух населенных пунктов.

В настоящий момент возгорание ликвидировано, ведутся аварийно-восстановительные работы.

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