В освобожденный от боевиков Восточный Каламун начали возвращаться мирные жители

В Сирии почти 5 с половиной тысяч боевиков вместе с семьями выведены из Восточного Каламуна — об этом сообщили в центре по примирению враждующих сторон. Согласно договоренностям, они передали 28 единиц бронетехники, 35 ручных противотанковых гранатометов, 10 пикапов с пулеметами и более семисот ручных гранат. Благодаря успешным переговорам с боевиками, граждане могут возвращаться в свои дома, отмечает телеканал "Россия 24".