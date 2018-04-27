Дипломатический конфликт в Сиэтле: есть ли шансы у России доказать свою правоту в суде?

Пока российские дипломаты с весьма справедливым недовольством и возмущением будут делать заявления о нарушении США всех возможных международных норм и соглашений, официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт сухо объяснит: наши чиновники прошлись по зданию бывшего российского генкосульства, чтобы подтвердить, что оно было освобождено.

"Все, что происходит, в принципе, в дипломатической практике не имеет аналогов, потому что бывали острые ситуации, бывали вопросы с закрытием каких-то учреждений, но всегда на двусторонней основе была какая-то рабочая группа, которая в тесном контакте решала свою задачу. С американцами никаких совместных форматов очевидных не просматривается. То есть, в целом вся эта ситуация, она является уникальной, может это начало какого-то нового периода в дипломатической практике", — считает Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.

Уникальность этой ситуации, впрочем, сулит огромные сложности в решении возникшей проблемы. Вероятно, в ближайшее время в США начнется самый беспрецедентный судебный процесс в мировой истории. Ведь Россия настаивает, что резиденция консула и здание генконсульства в Сиэтле были незаконно лишены дипломатического статуса. По правовым нормам штатов, арендованное у правительства здание генконсульства возвращается во владение США. Неясна ситуация с находящейся в собственности РФ резиденцией. Доступ к ней блокируется, Вашингтон в одностороннем порядке запрещает России осуществление дипломатической деятельности на ее территории.

"Если мы говорим о резиденции консула в Сиэтле, безусловно, это конечно государственная собственность, которая принадлежит России, и, конечно, конфисковать ее никто не может, но Соединенные Штаты имеют право запретить использование этого объекта для каких-то дипломатических или государственных целей", — отметил Григорий Красовский, адвокат.

Так как РФ, считает решение штатов неправомерным и незаконным, любые манипуляции со зданиями наших диппредставительств со стороны США, а именно их блокировка, вторжение на их территорию, осмотр, опись имущества и прочее – оценивает, как грубейшее нарушение Венских конвенций о консульских сношениях.

"Там есть статья 31-я, она предусматривает неприкосновенность консульских помещений, и значит власти государства пребывания, не могут вступать в ту часть консульских помещений, которые используются исключительно для консульских учреждений, иначе, как с согласия главы консульского учреждения. Государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, то есть, если есть разрыв отношений между государствами, в случае вооруженного конфликта, должно уважать и охранять консульские помещения, а также имущества консульских учреждений и консульский актив", — считает Александр Сковородко, юрист-международник.

Решение об отзыве дипломатического статуса, действительно — прерогатива исполнительной власти принимающей стороны, любое государство имеет право закрыть консульства третьих стран на своей территории, и это его суверенное право. В то же время, подобные решения, во-первых, должны иметь серьезные основания, во-вторых, им обычно, предшествует двусторонний диалог государств, чтобы консульство успело завершить текущие дела, собрать архивы, информировать своих граждан о закрытии диппредставительства. В случае с нашим представительством в Сиэтле, Вашингтон предоставил на все эти манипуляции всего 7 дней.

"Появляется вопрос — насколько было обосновано решение лишить резиденцию Российского консула дипломатического статуса, потому что есть определенный протокол, которые все страны должны следовать и выполнять, определенные дипломатические традиции, которые существуют уже много сотен лет, даже до того, как Венские конвенции были приняты. Сегодня мы видим, что ситуация довольно-таки ангажирована, американские власти резко приняли такие решения в рамках дополнительных санкций в отношении России", — заключает Григорий Красовский, адвокат.

Москва уверена в своей правоте на 100%, и считает закрытие своих дипломатических представительств чрезвычайной и противоправной мерой, в ответ на ложные обвинение о причастности России к отравлению в Солсбери. В суд какой инстанции и, что немаловажно, когда, РФ обратится с соответствующим иском – пока неизвестно. Представлять интересы России в судах США будут имеющие мировую известные юристы из американской компании "Уайт энд Кейз". На данный момент говорить о перспективах этого процесса очень сложно, ведь американская судебная система вряд ли станет оспаривать прерогативу ветви исполнительной власти. По крайней мере, ничто из поведения наших западных коллег на это даже не намекает.