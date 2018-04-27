Двое мирных граждан ДНР погибли под артобстрелом со стороны Украины

Два мирных жителя Докучаевска погибли в результате украинского обстрела. Об этом сообщают власти города. Под огнем киевских силовиков оказались и другие населенные пункты Донецкой народной республики. Так, в Горловке прямыми попаданиями разрушены 6 домов. ВСУ используют минометы, гранатометы, зенитки, орудия танков и бронемашин, отмечает телеканал "Россия 24". Ранее в ДНР заявили, что Киев 38 раз за сутки нарушил режим тишины.