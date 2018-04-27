Бывший руководитель МВД Украины рассказал о снайперских группах, расстреливавших Майдан

На киевском Майдане в 2014-м году действовали три независимые друг от друга группы снайперов. Об этом заявил экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко. В четверг свидетели по делу Виктора Януковича дали пресс-конференцию в Москве.

На Украине экс-президента обвиняют в государственной измене, отмечает телеканал "Россия 24". Бывшие чиновники заявили, что нынешние власти Незалежной не позволяют свидетелям выступить в суде, чтобы там не прозвучали сведения, отличные от позиции официального Киева.

Кроме того, бывший премьер-министр страны Николай Азаров напомнил о соглашении, которое в 2014-м году подписали Янукович, лидеры оппозиции и три европейские страны-гаранта — Германия, Польша и Франция. По его словам, договоренность не выполнена, но она еще может сыграть свою роль в мирном процессе на Украине.