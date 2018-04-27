Правительство выделит дополнительные средства регионам на повышение МРОТ

Регионы получат дополнительные 16 миллиардов рублей на повышение минимальной оплаты труда. Впервые в истории современной России МРОТ сравняется с прожиточным минимумом. В четверг об этом говорил Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

"С 1 мая мы поднимаем минимальный размер оплаты труда до 11 163 рублей. Впервые в истории современной России он сравняется с прожиточным минимумом. Это повышение коснется миллионов человек, включая работников бюджетной сферы. Не у всех регионов достаточно для этого денег, и им необходимо помочь. Выделяется из резервного фонда правительства РФ более 16 млрд рублей в дополнение к тем 20 млрд рублей, которые мы распределили в марте. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов регионов на оплату труда, в том числе, с учетом необходимости соблюдения районных коэффициентов и процентных надбавок", — цитирует главу правительства телеканал "Россия 24".