Российские водители опробуют новый способ борьбы с ямами на дорогах
Попав в колдобину, водители оформляют ДТП и обращаются в суд, чтобы добиться компенсации от коммунальщиков. Суд обычно встаёт на сторону автолюбителей, но вот реакция чиновников различна. Одни начинают ремонтировать дороги, а другие переходят в наступление и обвиняют пострадавших водителей в мошенничестве.
Асфальта на проезжей части — почти нет, идут ремонтные работы. Это улица Лесная, одна из центральных магистралей Тольятти. Перекладывать дорожное полотно здесь начали совсем недавно, сразу послу того, как Антон Федотов угодил на своей машине в огромную яму. "Ночью не увидел яму, попал в нее, повредил колеса, остановился на повороте, вызвал ГИБДД, оформились, спустя две недели видим, что ямы нет, асфальт снят, и производится ремонт", — рассказывает Федотов Антон Александрович, пострадавший.
Эта история могла бы так и остаться одной из миллиона похожих, если бы не действия самого Антона, который ночное происшествие оформил, как ДТП, и обратился за компенсацией в дорожную компанию, в чьем ведении находится улица Лесная. "Необычно то, что через день-два были установлены соответствующие знаки, а вот сейчас по пришествию трех недель полностью снят верхний слой асфальта дорожного полотна, и на всей улице будет заменен асфальт. Помимо того, что меньше чем за месяц человеку возместили ущерб, так же будет поменяно дорожное полотно по всей улице", — отметил Сергей Лушин, представитель от ОНФ.
Дорожники уже объявили, что в этом году будут отремонтированы семь городских улиц. Взялись за дело они основательно. Скоро закончатся работы на улице Лесной.
Кардинально противоположная история в это время случилась в Петрозаводске, где городские власти обвинили в мошенничестве за то, что тот отсудил у мэрии 180 тысяч рублей за плохие дороги. Чиновники уверены, что житель столицы Карелии сам ломал свой автомобиль, чтобы отсудить деньги. Но от комментариев отказываются.
Трижды суд Петрозаводска удовлетворял иск автомобилиста, примеру которого последователи еще шесть жителей города, но чиновники мэрии все равно не согласны с решением и обратились в полицию с заявлением о мошенничестве, где пока не возбудили уголовное дело, но обещали все пристально перепроверить.
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