Ким Чен Ын выехал на переговоры с южнокорейским лидером

Как сообщает северо-корейское государственное агентство ЦТАК, лидер страны уже выехал на переговоры с президентом Южной Кореи. Встреча должна начаться меньше, чем через три часа в приграничной деревне Пхан-Мун-Джом, расположенной в демилитаризованной зоне.

В плане лидеров стран, кроме самих переговоров — осмотр почетного караула, подписание гостевых книг, посадка деревьев и банкет. Встречу уже называют исторической — она станет третьей в истории глав корейских государств после окончания войны в 1953-м году. Предыдущие саммиты прошли в 2000-м и 2007-м году в Пхеньяне, напоминает телеканал "Россия 24".