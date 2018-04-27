В Москве прошла церемония награждения Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС"

Конкурс проводится Министерством обороны уже четвертый раз. В этом году было подано более 700 заявок, как от федеральных, так и от региональных СМИ. В программе девять номинаций. Кто же стал победителем?

Об уровне журналистского конкурса "Медиа-АС" говорит место проведения церемонии. Победителей награждают в Центре управления обороной — именно отсюда контролируется работа всех российских вооруженных сил. Первые поздравления — от министра.

Они оказываются там, куда, как правило, закрыта дорога гражданским — на военных учениях, на арктических базах, на атомоходах. На настоящей войне — тоже бывают. Главная задача максимально доходчиво и объективно рассказать аудитории, как служат и живут защитники страны.

В этом году на конкурс было подано 750 заявок — из всех регионов. Несколько работ — на национальных языках. Организаторы говорят, что выбрать лучших было очень сложно. Уровень журналистов, которые пишут об обороноспособности России, сейчас необычайно высок.

В специальной номинации "За боевые отличия" награждён телеканал "Россия 24". За значительный вклад в освещение повседневных и боевых мероприятий Российской армии.

Ещё один приз уехал в Тюмень в региональное представительство радио "России". Программа Татьяны Яценко "Честь имею" выиграла в номинации "Командный голос".

В категории "Проект специального назначения" лучшим стал телеканал "Техно-24". Жюри отметило цикл фильмов о службе российских военных в Сирии. Журналисты рассказывали о базе Хмеймим, о буднях военной полиции, об освобождении древней Пальмиры.

Отдельные почести для тех журналистов, которые работали в Сирии. В числе прочих, ведомственными медалями наградили репортёров ВГТРК Александра Евстигнеева и Григория Вдовина.