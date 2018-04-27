Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

В немецком Штутгарте продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов. Россиянка Анастасия Павлюченкова сумела пробиться пробилась в четвертьфинал.

В матче второго круга российская теннисистка встречалась со второй ракеткой турнира испанкой Гарбинье Мугурусой. Первый сет Павлюченкова выиграла за 45 минут со счетом 7:5. Затем испанка отказалась от продолжения борьбы из-за повреждения. За выход в полуфинал турнира Павлюченкова поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.