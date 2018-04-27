Силиконовая подруга на час: до Москвы дотянулась западная мода на платный секс с куклами
В Москве сегодня открылся первый в России легальный бордель. Ну, так его позиционируют те, кто, собственно, открыл. Об узаконивании проституции речи, правда, не идёт. Потому что обслуживают клиентов там не девушки с пониженной социальной ответственностью. А куклы.
Вот. В человеческий рост. Что сказать: выглядят — довольно реалистично. Правда, пока без мимики и звуковых эффектов, но обещают в скором времени подвезти и таких. Да и вообще — те же организаторы говорят: мол, через пару десятков лет не менее десяти процентов человечества — будет состоять в отношениях с роботами. А сейчас, выходит, можно попробовать.
Обойдётся это в пять тысяч рублей за час. Гарантируют: всё — гигиенично, без риска подцепить какую-нибудь заразу. И уже пользуется спросом за рубежом. Скажем, в Испании, Германии или Франции. Где в такие "кукольные дома" приходят, в том числе, люди с психическими отклонениями. До тридцати процентов от общего числа гостей. Это официальная статистика.
А для самых стеснительных — доставка на дом. То есть, аренда. Тоже — почасовая. В общем, перспективный бизнес, который, вроде бы, ни в чём не противоречит законодательству. А как таких кукол собирают?
Основных материалов два. Собственно, от этого и зависит стоимость изделия. Но сначала интересный факт — прообраз современных секс-кукол изобрели еще в 17-м веке моряки из Голландии. Поэтому нередко гипер-реалистичных резиновых девушек называют "голландскими женушками". Сейчас ведущим производителем в мире является Китай; эта индустрия приносит стране более 6-ти миллиардов долларов в год. Рынок этой продукции растет на 30% ежегодно. Но все-таки более престижными считаются куклы производства США, Японии и некоторых европейских стран.
Раньше их изготавливали из винила и латекса. Но это не обеспечивало полного сходства с человеком. В последнее время используются силикон или термопластичные эластомеры. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Термоэластопласт при повышенных температурах размягчается и хорошо тянется, может удлиняться в четыре раза до разрыва. Но при этом имеет поры, в которых может задерживаться влага, что не препятствует стерилизации. Силикон менее прихотлив, но более жёсток, к тому же стоит дороже.
Из-за высокой стоимости его нередко подделывают; подменяя, например, полихлорвинилом. Распознать подлог можно с помощью огня. Резина и пластик горят и чадят. Силикон горение не поддерживает и под воздействием высоких температур белеет.
Как же делают кукол? Скелет обычно изготавливают из алюминия или ПВХ со стальными вставками. Предусмотрены суставы на шарнирах. Кстати, именно они доставляют неудобства в первые дни после использования. Производители предупреждают, что они могут скрипеть. Со временем проблема решается сама собой.
Что же касается самого "тела", то сначала отливаются формы, потом в них заливается разогретый пластик. По дорогим моделям все последующие операции выполняются вручную. Работа над куклой может включать до 80-ти этапов и продолжаться более ста часов. Это действительно штучный товар. Только одна компания предлагает клиентам 16 типов телосложения, 18 разновидностей характера, 30 видов лица. Кому все это нужно? Психологи так объясняют интерес к секс-куклам.
"В отношение кукол, безусловно, для человека гармоничного, с нормальной сексуальной жизнью, адекватного, не имеющего особых проблем с коммуникацией это совершенно не нужно. Но не надо забывать, что среди нас всех живут люди с глубокими проблемами, и для них эта история — некое подспорье в их нелегкой жизни", — считает Лев Щеглов, сексолог, психотерапевт, доктор медицинских наук.
Впрочем, для подобного рода терапии не всякая секс-кукла подойдет. На любом производстве ведь бывает брак. И такие изделия реально способны нанести урон психике. У неправильно изготовленных кукол могут, например, сгибаться в противоположную сторону колени; на теле обнаруживаются синеватые (будто трупные) пятна, шрамы.
Ну а если вернуться к техническим примочкам. По желанию клиента силиконовую куклу могут даже снабдить подогревом. Температура регулируется при помощи пульта управления и может достигать 37°C.
Своеобразная подмена душевного тепла вот таким, "силиконовым" — родом из высокотехнологичных азиатских стран. И она мало кого спасает от одиночества. Например, в Японии, которая считается одним из лидеров в секс-индустрии, довольно высок процент самоубийц.
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