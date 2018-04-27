Скрипач из "Кин-дза-дзы" снял фильм про папу

Скрипач – Леван Габриадзе, сын того самого знаменитого Резо Габриадзе, что придумал "Кин-дза-дзу". И "Мимино", и "Не горюй", и еще 33 фильма, ставших классикой. Художника, чья ретроспектива прошла в Пушкинском музее, скульптора, чей Рабинович стоит в Одессе, Чижик-Пыжик – в Питере, а в Тбилиси – Театр марионеток, спектакли которого приглашались крупнейшими мировыми фестивалями.

Леван Габриадзе стал профессиональным режиссером ("Выкрутасы", "Убрать из друзей") и, наконец, воплотил свою четвертьвековую мечту – снять фильм об отце, чтобы "в первую очередь показать своим детям". А вышло – для всех. Потому что дети – у всех, и все – дети. Невероятно остроумное, трогательное кино. Как то, что пишет сам Резо Габриадзе, как его тбилисские кукольные спектакли по его рассказам и иллюстрациям.

Полнометражный анимационный документальный фильм, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, в котором "есть все, за что мы любим большое кино". Где мастерски передается атмосфера послевоенной эпохи, когда люди на 1/6 части суши жили одними проблемами, ходили на демонстрации, смотрели трофейное американское кино и верили, что скоро все будет лучше. Это очень поэтичный фильм, ведь его главный герой — настоящий художник.

В картине затронуты важные темы взросления, познания мира и окружающих, трудолюбия и призвания, прощения и покаяния. Все они поданы ненавязчиво, с юмором, а трагизм предложенных обстоятельств смягчает любовь, которая пронизывает каждого героя и каждую деталь этой невероятной истории. "Знаешь, мама, где я был?" — это обаятельный и трогательный фильм о том, как пройти проверку на человечность, постичь сострадание и найти красоту в мелочах жизни. И наше признание в любви выдающемуся мастеру – Резо Габриадзе.

Знаешь, мама, где я был?

В поле зайчика ловил!

Оседлал и прокатился,

Поиграл и отпустил.

Эту грузинскую потешку в переводе замечательного детского поэта Валентина Берестова Резо Леванович очень любит напевать — отсюда и название. В мировом же прокате кино называется "Rezo" — просто и лаконично, как визитка Пушкина, состоявшая из одного слова. Кстати, Пушкину Резо Габриадзе вместе с писателем Андреем Битовым тоже придумал посвятить скульптуру – зайца, который перебежал дорогу и заставил суеверного поэта повернуть обратно, в Михайловское, не дав тем самым попасть на Сенатскую площадь вместе с друзьями декабристами.