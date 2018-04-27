Евролига. "Фенербахче" и "Жальгирис" пробились в "Финал четырех"

В четверг, 26 апреля, определись два участника "Финала четверх" баскетбольной Евролиги. Ими стали турецкий "Фенербахче" и литовский "Жальгирис", которые на стадии четвертьфинала сломили сопротивление испанской "Басконии" и греческого "Олимпиакоса" соответственно.

"Фенербахче" на выезде в четвертом матче обыграл "Басконию" со счетом 92:83 и выиграл серию до трех побед со счетом 3:1. Самым результативным игроком встречи стал защитник турецкой команды Марко Гудурич, набравший 22 очка. Ранее "Жальгирис" обыграл "Олимпиакос" в четвертом со счетом 101:91 и также выиграл серию со счетом 3:1.