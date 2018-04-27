Лидеры Северной и Южной Корей обменялись рукопожатием на границе

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын, встретившись на разделяющей два государства границе, пожали друг другу руки, после чего северокорейский лидер перешел через разделяющую Корею военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи для проведения саммита.

Ким Чен Ын стал первым за 65 лет главой северокорейского государства, который оказался на южной стороне от разделяющей Корейский полуостров линии, сообщает РИА Новости. Рукопожатие у военно-демаркационной линии длилось около 30 секунд, при этом каждыи из лидеров оставался на своей стороне границы. После этого президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына сделал шаг на северокорейскую сторону границы, где они сфотографировались, передает ТАСС.

После церемонии обмена рукопожатием лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула под звуки гонгов и бубнов. В течение дня главы Южной Кореи и КНДР обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.