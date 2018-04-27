Венгер: на душе остался осадок, мы могли гарантировать себе выход в финал

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер прокомментировал игру своей команды в первом матче с мадридским "Атлетико" в полуфинале Лиги Европы. Встреча прошла в Лондоне и завершилась вничью — 1:1. Гости играли в меньшинстве с 10-й минуты, но сумели отыграться в концовке матча.

"На душе остался осадок. Мы могли уже сегодня гарантировать себе финал, но недостаточно хорошо реализовывали моменты и, к сожалению, пропустили мяч на своем поле, — сказал Венгер. которого цитирует РИА Новости. — Мы можем винить только себя. 1:0 — прекрасный результат для домашнего матча. Нужно было только не пропустить. Допустили ошибку. Мы это уже проходили".