Кубок Стэнли. "Вашингтон" вел со счетом 2:0 в первом матче с "Питтсбургом", но проиграл

В Национальной хоккейной лиге стартовал второй раунд плей-офф. На Востоке "Вашингтон Кэпиталз" в принципиальном противостоянии встречается с "Питтсбург Пингвинз". Первый матч остался за "пингвинами", которые в гостях одержали волевую победу со счетом 3:2.

По ходу встречи "Вашингтон" вел со счетом 2:0, благодаря голам российским легионеров. В составе хозяев шайбы забросили Евгений Кузнецов (1-я минута) и Александр Овечкин (41-я). Однако гости смогли на это ответить сразу тремя шайбами ща семь минут. Отличились Патрик Хернквист (43-я), Сидни Кросби (46-я) и Джейк Генцел (48-я). Овечкин также сделал результативную передачу и набрал 100-е очко в плей-офф в карьере. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы.

"Пингвинз" повели в серии со счетом 1:0, следующий матч состоится 29 апреля также на льду "Кэпиталз". Команды третий год подряд встречаются во втором раунде плей-офф, в прошлом и позапрошлом сезонах сильнее был "Питтсбург", который в итоге выигрывал Кубок Стэнли.