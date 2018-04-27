"Бешикташ" не будет доигрывать сорванный матч с "Фенербахче"

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" принял решение не доигрывать полуфинальный матч Кубка Турции против "Фенербахче", которая 19 апреля была прервана на 58-й минуте при счете 0:0 из-за беспорядков. В ходе них главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш получил рассечение головы и был госпитализирован.

Позже было принято решение, что матч должен быть доигран 3 мая при пустых трибунах. Кроме того, "Фенербахче" заплатит штраф в размере 1 млн лир и проведет три матча без зрителей. После такого решения болельщики "Бешикташа" призвали команду бойкотировать доигровку матча. В итоге клуб согласился с требованием своих фанатов и отказался выходить на поле. Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:2.

"От имени футбольного клуба и всей футбольной семьи мы хотим сделать заявление, что не будем участвовать в доигровке матча с "Фенербахче", — говорится в заявлении "Бешикташа", которое цитирует ТАСС. — Мы считаем, что приняли самое правильное решение в сложившейся ситуации. Это решение не заденет честь и достоинство наших фанатов".