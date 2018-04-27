Стартовали исторические переговоры лидеров двух Корей

В расположенной на стороне Южной Кореи приграничной деревне Пханмунджом в здании с символичным названием "Дом мира" на саммите двух корейских государств начались официальные переговоры.

За столом переговоров — лидеры КНДР и Южной Кореи. Общение началось с заявления президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, который призвал северокорейского гостя к достижению конкретных. В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с чувством начала нового исторического процесса на пути к миру и процветанию".

"Я осознаю, какая ответственность лежит на наших с вами плечах. И я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, прибыв на эти переговоры. Так давайте вместе проявим мужество и решимость и принесем мир и процветание на Корейский полуостров. С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора — она стала символом мира", — цитирует высказывание Мун Чжэ Ина ТАСС.

По оценкам СМИ, начавшийся саммит открывает путь к стабилизации обстановки и снижению напряженности на Корейском полуострове. Он стал третьим подобным мероприятием в истории Южной Кореи и КНДР со времени окончания в 1953 году Корейской войны, напоминает РИА Новости.