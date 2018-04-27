Сергей Собянин отчитался о работе новой системы распознавания лиц в метро

Девять человек, находившихся в розыске, найдены системой распознавания лиц в метро Москвы. Таков результат работы за последние два месяца. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об этом на своём личном сайте.

Также он опроверг слухи, связанные с системой, сообщает телеканал "Россия 24". Её разработали не под Чемпионат мира по футболу, а для постоянного обеспечения безопасности в метро. А стоимость составила не четыре миллиарда рублей, а три миллиона.