Ангела Меркель обсудит с Дональдом Трампом санкции против России

Переговоры пройдут в пятницу, канцлер Германии уже вылетела в Вашингтон. Как сообщает администрация Меркель, визит продлится всего один день. Личная беседа с Трампом займет около получаса, еще полтора часа — рабочий обед с участием делегаций.

Ожидается, что Меркель попробует добиться от США исключений для некоторых немецких компаний, и попросит США не накладывать на них санкции за сотрудничество с Россией. По данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, американская санкционная политика может создать для немецкой экономики большие проблемы.

По итогам переговоров ожидается короткая пресс-конференция Меркель и Трампа, сообщает телеканал "Россия 24".