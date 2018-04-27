В Висконсине прогремел взрыв на местном НПЗ

Двадцать человек пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в штате Висконсин в США. Об этом сообщает городская полиция. По ее данным, накануне в одном из зданий взорвалась емкость с сырой нефтью. После этого начался пожар. Несколько часов его не могли взять под контроль — пламя разгоралось и провоцировало новые взрывы.

Власти объявили эвакуацию людей, живущих в 10 километрах от завода, сообщает телеканал "Россия 24". В настоящий момент пожар, наконец, удалось потушить. Жители возвращаются в свои дома.