Природные пожары завоевывают новые территории

Только за минувшие сутки огонь охватил более 120-ти тысяч гектаров леса. Режим ЧС объявлен уже по всей Амурской области. Общая площадь возгораний там увеличилась почти на 8 тысяч гектаров.

Леса горят в Забайкалье, в Приморском и Хабаровском краях. В Еврейской автономной области накануне действовало пять природных пожаров. Площадью — почти в 500 гектаров. С огнем борются более трех тысяч человек. Задействованы более шестисот единиц наземной техники, самолеты и вертолеты. В самых сложных районах работают парашютисты-десантники, сообщает телеканал "Россия 24".