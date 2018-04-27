Тренер "Атлетико" Симеоне: матч с "Арсеналом" показал наш характер

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал игру команды в первом матче полуфинала Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Матч завершился вничью — 1:1. Мадридцы с 10-й минуты играли в меньшинстве, пропустили первыми, но сумели отыграться в концовке.

"Очень трудно играть на поле "Арсенала" вдесятером. Мои ребята здорово сражались и прекрасно справились с давлением, — сказал Симеоне, которого цитирует РИА Новости. — Болельщики своей энергией поддержали нашу страсть. Когда матч протекает в обычном ключе, у тебя больше шансов забить. Сегодня нам пришлось много обороняться. Это показывает, какой у нас характер. Это послание для наших соперников".