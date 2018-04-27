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27 апреля 201807:20

Воробьев: с составом на чемпионат мира примерно определился

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал состав команды перед предстоящим чемпионатом мира по хоккею, который пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

"Примерно определился с составом на чемпионат мира, но у нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем идти день за днем. Дай бог, лучше будет все, когда выйдут Гусев и Дацюк, если все нормально будет", — сказал Воробьев, которого цитирует РИА Новости.

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