Форум добровольцев под названием "ПроДобро" стартовал в Хабаровске

Его центральными темами станут инициативы в сфере здравоохранения, образования, культуры и охраны окружающей среды. Участвуют более 250-ти человек. Среди них — руководители волонтерских центров, молодежных организаций и представители государственных органов.

Форум организован при поддержке Росмолодежи на базе Тихоокеанского государственного университета. В программе — панельные дискуссии, образовательные блоки и мастер-классы. Форум будет идти два дня, сообщает телеканал "Россия 24".